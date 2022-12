Dune 2: Austin Butler si è allenato con un Navy Seal per diventare “imponente”

In un’intervista con Backstage, Austin Butler ha parlato del lavoro svolto per Dune 2 di Denis Villeneuve, il film in arrivo nel 2023.

“Per Dune ci sono state diverse sfide” ha spiegato. “Sin dall’inizio da quando ho incontrato Denis ho capito quale fosse la sua visione per il personaggio e cosa serviva fare fisicamente“.

Ha poi parlato dei suoi allenamenti:

Mi sono allenato con questo Navy Seal che mi ha allenato per mesi per portare il mio corpo a rendermi non solo una presenza imponente, ma anche a fare tutto ciò che era richiesto.

Ha poi aggiunto:

La cosa interessante è stato fare tutto questo durante la promozione di Elvis. L’ho fatto fino a Cannes, perciò ho dovuto promuovere il film la mattina e allenarmi la sera.

Dune 2 sarà nei cinema a partire dal 3 novembre del 2023 e oltre a Timothee Chalamet come Paul Atredies e Austin Butler come Feyd-Rautha, ritroveremo anche Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh sarà la Principessa Irulan.

