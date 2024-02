A pochi giorni dall’uscita di Dune: Parte Due, l’intera colonna sonora del film è stata pubblicata da Water Tower Music ed è disponibile per l’ascolto anche in streaming.

Ricordiamo che qualche giorno fa Zimmer stesso aveva svelato che chi ha partecipato al concerto di Hans Zimmer Live (che nel 2023 ha fatto tappa a Milano e Bologna) aveva già inconsapevolmente avuto modo di ascoltare una traccia della colonna sonora:

Dopo l’uscita del primo film ho continuato a scrivere perché ero ispirato. Ho così trovato questa melodia che alla fine abbiamo messo in apertura del nostro tour. Perciò non so quante centinaia di migliaia di persone hanno già ascoltato questa melodia e magari si sono chieste da dove venisse. Ora che il film sta per uscire, tutto sarà rivelato e quello diventerà il singolo che è più o meno anche il tema principale del film.

Dune: Parte Due, la colonna sonora completa

