Il successo di un film come Dune 2, o di un lungometraggio in genere, si misura chiaramente col metro del box-office ma anche con quello del come la gente ne parla sui social rendendolo magari virale con questo o quel meme, cosa che al kolossal di Denis Villeneuve è accaduta sia per mezzo dei ben noti cestini per i pop-corn che di Javier Bardem e il suo Stilgar.

Come trovate riassunto anche in questa pagina di Know Your Meme, il passaggio di Dune 2 in cui Stilgar dichiara tutta la sua fede nei riguardi di Paul Atreides e all’avverarsi della profezia di Lisan al Gaib ha dato vita a una caterva di meme. Ve ne proponiamo qualcuno qua sotto:

Denis Villeneuve e i meme di Dune 2 su Stilgar

In una nuova chiacchierata fatta col New York Times, a Denis Villeneuve è stato chiesto cosa ne pensi dei meme di Stilgar e se sia rimasto sorpreso dal fiorire di questa ondata. Il regista ha detto di non essere assolutamente stupito e che, anzi, li apprezza molto perché in realtà non fanno altro che evidenziare ulteriormente la tragicità del personaggio interpretato da Bardem:

Sono molto felice quando dici che è una figura tragica. Per me, è la figura più tragica di tutte. L’idea di portare dell’umorismo a Stilgar era pensata per renderlo amabile, per far sentire l’umanità di quel personaggio. Non è una figura austera, ha un grande cuore. Ma le sue convinzioni, la sua fede, le sue reazioni causano un certo umorismo, e questo è qualcosa che amo nel momento in cui lavoro a un film di fantascienza, perché posso parlarne senza offendere le persone trattandosi di una religione fittizia. Ho progettato tutte le preghiere io stesso, quindi so che è qualcosa di fittizio. Per me Stilgar è molto divertente. E quando la gente ride, sono felice perché quello era l’intento. Per tutta la sua vita è cresciuto con quel sogno. Per questo suggerisco che, ogni volta che arriva “da fuori” un ragazzo con molto carisma, spera di aver trovato il Messia. Come nella Bibbia, abbiamo tonnellate di profeti prima che venisse Gesù.

Dune 2, la sinossi e i dettagli

“Dune – Parte Due”: il pluripremiato regista Denis Villeneuve torna alla regia del secondo capitolo della saga ispirata al celebre romanzo Dune di Frank Herbert con un cast ancora più ricco di star internazionali. Il film, prodotto da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures, è l’attesissimo seguito dell’acclamato “Dune”, vincitore nel 2021 di sei Premi Oscar®.

‘Dune – Parte Due’ riporta in sala l’acclamato bestseller di Frank Herbert. Gli amati protagonisti del primo capitolo tornano sul grande schermo affiancati da numerose nuove star internazionali, tra queste: il candidato all’Oscar®, Timothée Chalamet (“Wonka”, “Chiamami col tuo nome”), Zendaya (“Spider-Man: No Way Home”, “Malcolm & Marie”, “Euphoria”), Rebecca Ferguson (“Mission: Impossible – Dead Reckoning”), il candidato all’Oscar® Josh Brolin (“Avengers: Endgame”, “Milk”), il candidato all’Oscar® Austin Butler (“Elvis”, “C’era una volta… a Hollywood”), la candidata all’Oscar® Florence Pugh (“Black Widow”, “Piccole donne”), Dave Bautista (i film “Guardiani della galassia”, “Thor: Love and Thunder”), il Premio Oscar® Christopher Walken (“Il cacciatore”, “Hairspray – Grasso è bello”), Léa Seydoux (la saga “James Bond” e “Crimes of the Future”),Souheila Yacoub (“The Braves,” “Climax”) e con Stellan Skarsgård (“Mamma Mia!” i film, “Avengers: Age of Ultron”), la candidata all’Oscar® Charlotte Rampling (“45 anni”, “Assassin’s Creed”) e il vincitore dell’Oscar® Javier Bardem (“Non è un paese per vecchi”, “A proposito dei Ricardo”).

“Dune – Parte Due” esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere.

Villeneuve ha diretto il film da una sceneggiatura scritta assieme a Jon Spaihts, basata sul romanzo di Herbert. Il film è prodotto da Mary Parent, Cale Boyter, Denis Villeneuve, Tanya Lapointe e Patrick McCormick. I produttori esecutivi sono Josh Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, con Kevin J. Anderson in veste di consulente creativo.

Villeneuve torna nuovamente a lavorare con il team di filmmakers di “Dune” composto da Greig Fraser, direttore della fotografia vincitore di un Oscar®, Patrice Vermette, scenografa premiata con l’Oscar®, Joe Walker, montatore anche lui vincitore di un Premio Oscar®, Paul Lambert, supervisore degli effetti visivi vincitore di un Oscar® e Jacqueline West, costumista nominata all’Oscar®. La colonna sonora è composta anche in questo secondo capitolo dal Premio Oscar® Hans Zimmer.

Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures presentano una produzione Legendary Pictures, un film di Denis Villeneuve: “Dune – Parte Due”. Il film è stato girato a Budapest, Abu Dhabi, in Giordania e in Italia ed è uscito nelle sale italiane il 28 febbraio 2024, distribuito da Warner Bros. Pictures.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Parte due, arrivato il 28 febbraio nei cinema, nella scheda del film.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

