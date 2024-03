Denis Villeneuve è riuscito a mostrare Dune 2 (Dune: Parte due) prima dell’uscita ufficiale in sala a un fan al quale non rimanevano troppi giorni da vivere.

Appena il regista, tramite un post Facebook, è venuto a conoscenza delle condizioni critiche del fan, ha fatto sì che il suo assistente gli portasse il suo portatile, tramite l’associazione benefica canadese L’Avant, che non ha voluto svelare l’identità della persona per proteggere la sua privacy e non ha potuto parlare della vicenda fino a dopo l’uscita del film in sala.

L’uomo in questione è riuscito purtroppo solo a visionare metà del film, ma il fondatore di L’Avant, Josée Gagnon, è rimasto senza parole di fronte a questo gesto, raccontando quanto sia stato bello vedere qualcosa di bello nel mondo una volta ogni tanto:

Quello che quest’uomo ha fatto è stato straordinario. Non importa il finale, quando stai per morire non ti importa di sapere come va a finire. Quello che conta è che tutto questo è stato fatto per lui.

Gagnon si è detto toccato e commosso da quanto le persone si siano mosse per far sì che l’ultimo desiderio dell’uomo morente fosse esaudito.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Parte due nella nostra scheda.

Che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Comicbook

Classifiche consigliate