Hideo Kojima è andato al cinema a vedere Dune 2 (Dune Parte Due) e ha deciso di recensirlo su Instagram.

A differenza di quanto fatto per Madame Web, Kojima ha parlato a lungo di Dune 2 (Dune Parte Due) elogiando Villeneuve e definendolo vero Cinema.

Anche da appassionato di cinema, stavo cominciando a pensare che fosse giunto il momento di iniziare a guardare film sul mio smartphone o tablet. Tuttavia, quando ho guardato “Dune: Parte 2”, il mio pensiero si è sbriciolato come sabbia! Descrive meticolosamente il mondo inesistente di Arrakis, portandolo in vita con dettagli e realismo senza precedenti. Mentre ritrae la rivoluzione e l’amore, la paura e stupore sullo stesso asse, la distruzione e l’estetismo affascinano in bellissimi strati. Questo film grida: “Questo è cinema!” e fornisce la “spezia” di cui abbiamo bisogno per vivere. Questo capolavoro di Denis diventerà probabilmente una “resistenza” che ritarderà notevolmente la diffusione dei servizi in abbonamento.