Si è tenuta ieri sera al cinema Arcadia di Melzo la speciale maratona con la proiezione di Dune e Dune 2 (Dune: Parte due), e così ecco come da tradizione le reazioni degli spettatori.

Dune 2 è uscito nei cinema di tutta Italia oggi 28 febbraio, mentre alcune sale lo hanno proposto in anteprima il 27 febbraio in maratona con Dune: Parte Uno.

Noi di BadTaste.it siamo stati ad Arcadia Cinema di Melzo e abbiamo partecipato alla maratona resa ancora più speciale dal fatto che Arcadia Cinema di Melzo ha proposto e proporrà Dune: Parte due in esclusiva nello speciale formato PLF in pellicola a 70mm negli spettacoli della gigantesca Sala Energia, proprio come era avvenuto con Oppenheimer.

Il formato 70mm ha un aspect ratio e una risoluzione maggiori rispetto alla celluloide in 35mm, e offre un’immagine più ricca e nitida, permettendo un’immersione completa nel film.

Il premium large format è quello con cui è stato concepito Dune: Parte due, che non a caso è stato girato interamente in IMAX 65mm. Per questo film verrà distribuito anche in pellicola 70mm IMAX, formato che non è disponibile nel nostro paese (in Europa uscirà solo al BFI di Londra), e appunto in pellicola 70mm. Nel nostro paese sarà quindi Arcadia Cinema di Melzo (MI) a proporlo in questo formato.

Che ne dite delle reazioni degli spettatori a Dune 2?

