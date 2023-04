Per il nuovo numero di Vanity Fair, Denis Villeneuve ha parlato di Dune 2 e tra i vari argomenti affrontati ha descritto il personaggio della nuova sorella delle Bene Gesserit, Lady Margot, interpretata da Léa Seydoux.

“Margot Fenring è una sorella Bene Gesserit, ma sarà un agente segreto nel film” ha commentato il regista. “È stato divertente lavorare con Léa, il personaggio è pieno di sorprese“.

Ha poi spiegato: “L’obiettivo delle Bene Gesserit è assicurarsi che l’umanità proceda nella direzione giusta, non badano a ciò che è buono o malvagio, non lo ritengono importante. La cosa importante è portare l’umanità al suo massimo potenziale e provare a creare un essere che possa condurre gli esseri umani all’illuminismo. È questo il loro obiettivo spalmato in migliaia di anni di pianificazione e controllo. Sono le vere padrone del mondo, la loro arma più grande è il tempo“.

Dune 2 sarà nei cinema a partire dal 3 novembre del 2023 e oltre a Timothee Chalamet come Paul Atredies e Austin Butler come Feyd-Rautha, ritroveremo anche Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh sarà la Principessa Irulan.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Capitolo due nella scheda del film!

Classifiche consigliate