Dune 2 (Due – Parte Due) si sta rivelando un successo clamoroso in termini di pubblico e critica. Ad essere soddisfatto del risultato è anche Josh Brolin, interprete di Gurney Halleck.

Brolin condivide su Instagram alcune foto del dietro le quinte del film, scrivendo:

Dune 2 è un treno che si è inserito nel bisogno che tutti abbiamo di ascoltare grandi storie. Storie sulla percezione, sul confrontarci con noi stessi, sull’importanza dell’ecologia e su cosa significhi innamorarsi giovani e dover navigare la vita nonostante questo. Dune ci tocca, come facevano i grandi film e libri da bambini. Abbiamo lasciato che la paura e la contrazione ci rendessero freddi, quindi quando qualcosa arriva a ricordarci il nostro coraggio, le nostre sfide, i nostri cuori teneri e le nostre capacità di prevalere tenendo sempre a mente il quadro generale, lo celebriamo, emotivamente. Grazie, Denis Villeneuve per avercelo ricordato attraverso la tua prospettiva umanitaria. Grazie, Frank Herbert, per averci fornito il reale dentro la tua fantasia. Intrattenimento che nutre. Il nettare dell’immaginazione. Dune 2 ha colpito nel centro di un bisogno e l’umanità vince di nuovo.