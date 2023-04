Quest’anno, a novembre, Dune 2 arriverà nei cinema finendo dunque di raccontare la storia del primo romanzo del Ciclo di Dune dello scrittore statunitense Frank Herbert.

Durante un’intervista rilasciata a margine della promozione stampa di Silo, la nuova serie distopica in arrivo in streaming su Apple TV Plus a partire dal prossimo 5 maggio (GUARDA IL TRAILER), Rebecca Ferguson, che nella pellicola di Denis Villeneuve ritroveremo nei panni di Lady Jessica Atreides, ha rivelato che, in base alla sua esperienza sul set, Dune 2 sarà anche più riuscito del primo capitolo.

Queste le sue parole:

Correre su quelle dune di sabbia… ti senti incredibilmente piccolo su quelle colline. Quanto siamo minuscoli paragonati a madre natura? È una cosa che amo. Ti posso dire che la Parte 2 sarà addirittura migliore della Parte 1. E questa sono io che parlo senza aver ancora visto nulla, ma basandomi su quello che ho letto, quello che ho visto e le scene alle quali ho lavorato.

Vi ricordiamo che, per questioni collegate al completamento della post-produzione, contrariamente a quanto avvenuto nel 2021, Dune 2 non verrà presentato al Festival di Venezia.

Dune 2 sarà nei cinema a partire dal 3 novembre del 2023 e oltre a Timothee Chalamet come Paul Atredies e Austin Butler come Feyd-Rautha, ritroveremo anche Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh sarà la Principessa Irulan.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Capitolo due nella scheda del film!

FONTE: YouTube

Classifiche consigliate