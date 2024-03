Durante un’intervista con IndieWire, Denis Villeneuve ha risposto a una domanda che in molti si sono posti dopo aver visto le spettacolari scene di Dune 2 (Dune: Parte due) con protagonisti i Fremen e i vermi della sabbia: “Come fanno a smontare dalle colossali creature?”.

“So la risposta, ho trovato un modo” ha risposto il regista. “Non era necessario drammaticamente mostrare in Dune: Parte due qualcuno che smontava da un verme, ma so come farlo. E non vedo l’ora di mostrarlo sullo schermo“.

Cosa ne pensate e quanto attendete Dune 3? Ditecelo nei commenti! Trovate tutte le informazioni su Dune: Parte due nella nostra scheda.

