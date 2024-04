In una recente intervista con The Playlist, Rebecca Ferguson ha parlato di Dune 3 e delle sfide che dovrà affrontare la pellicola di Denis Villeneuve per venire alla luce.

“In tutta sincerità, è una cosa che non dipende da me” ha commentato l’attrice sulla possibilità di un terzo capitolo (che sappiamo essere in sviluppo). “[Villeneuve] ha creato un mondo spettacolare, un mondo che sta avendo successo, che la gente sta amando, e con un cast fenomenale. Ovviamente dovrebbe esserci un terzo film, ma c’è molta pressione su Denis. C’è molta pressione nell’andare avanti, perciò c’è una scelta creativa da prendere: lasci quel mondo quando è nel suo picco o giri un altro film che potrebbe fallire e non essere altrettanto bello?“.

Ha poi aggiunto:

La questione è davvero complessa. Dipende dalla sceneggiatura, dai soldi, da tutti gli attori che non hanno un contratto per il terzo film. C’è molto in ballo e tanto da prendere in considerazione prima ancora di scrivere una terza sceneggiatura, non so se mi spiego.

Cosa ne pensate e quanto attendete Dune 3? Ditecelo nei commenti e seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate