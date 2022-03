In occasione dei PGA Awards, Denis Villeneuve è tornato a parlare con Deadline di, le cui riprese partiranno in autunno in vista di un’uscita prevista per l’anno prossimo.

Il regista ha preannunciato un’avventura ancora più epica:

Si tratterà di un altro bellissimo viaggio ambientato nel deserto, un viaggio in cui Paul Atreides e sua madre, Lady Jessica, entreranno in contatto con la cultura Freemen e conosceranno questo popolo. Sarà anche il viaggio di Paul contro il nemico.

Ha poi aggiunto che “il film sarà più spettacolare“.

Le riprese inizieranno quest’autunno, l’uscita è attualmente fissata per il 20 ottobre 2023. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!