Tra qualche giorno potremo ritrovare Dave Bautista nei panni del brutale Glossu Rabban in Dune: Parte due in sala ma, nel frattempo, l’attore è tornato a parlare del primo film e, in particolare, di una scena tagliata alla quale teneva molto.

In un’intervista con Collider, Bautista ha parlato della scena in questione che, come annunciato dal regista Denis Villeneuve, non vedremo mai – come nessuna delle scene tagliate – e che coinvolgeva il suo personaggio e quello di David Dastmalchian (Piter De Vries).

Trovate la descrizione della scena qui di seguito:

Sto continuando a pensare se Villeneuve si arrabbierà con me per averne parlato. Ma no, dopotutto non è nulla di così sconvolgente o importante. Non rivelo nulla di nuovo, si tratta di una scena dal primo film con Dave Dastmalchain dove io cerco di intimidire il suo personaggio, in un modo molto sottile, e avrei tanto voluto che fosse inserita nel film perché adoro Dave! Immagino che non fosse adatta al momento o che non ci fosse abbastanza spazio per inserirla o che rompesse il ritmo del film in qualche modo. Sono tutte decisioni troppo al di sopra di me. Ma si, mi è dispiaciuto che non sia arrivata in sala.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Parte due, in uscita il 28 febbraio, nella scheda del film.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali socialVi ricordiamo che trovate BadTaste anche su TikTok.

Classifiche consigliate