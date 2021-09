In una recente intervista con io9/Gizmodo ha parlato del sequel dilasciando intendere che se il primo film sarà un successo, non passerà molto tempo prima di battere il primo ciak.

“Direi che potremmo essere pronti a ripartire molto velocemente” ha spiegato il regista prima di chiarire:

Relativamente velocemente, trattandosi di un film di questo calibro. Bisognerà comunque realizzare set e costumi, si parla di mesi… ma se c’è entusiasmo e il film ottiene il via libera, posso dire di essere propenso a girare nel 2022, questo è certo.

L’invito del regista è a vedere il primo film al cinema:

Sono tempi difficili per tutti, perciò la salute va al primo posto. Ma se il pubblico si sente sicuro, il mio consiglio è di guardare il film sul grande schermo. È stato sognato, progettato e girato con in mente l’Imax. Quando guardate un film come questo sul grande schermo diventa un’esperienza fisica.

Noi di BadTaste celebreremo l’arrivo in sala del blockbuster con una grande proiezione evento sul gigantesco schermo della Sala Energia ad Arcadia Cinema di Melzo: l’appuntamento è fissato al 16 settembre alle ore 21:00! Come sempre, introdurremo il film e dopo la proiezione registreremo le reazioni del pubblico realizzando poi un video!

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.

Le riprese di Dune si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Denis Villeneuve ha curato la regia del film.

La data di uscita del film nelle sale americane è fissata al 22 ottobre, in quelle italiane al 16 settembre.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!