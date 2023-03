Dungeons & Dragons non sarà un film solo per nerd secondo i suoi registi

In vista della premiere di Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri prevista al SXSW Film Festival, i registi del blockbuster, John Francis Daley e Jonathan Goldstein, hanno potuto parlare della loro creatura insieme alla stampa.

Entrambi hanno giocato a Dungeons & Dragons da adolescenti, ma, come spiegano a Variety, c’era la necessità di far sì che venisse realizzato un lungometraggio capace di attirare uno spettro di pubblico più ampio dei giocatori o dei “nerd” che non si basasse sull’ormai abusata idea in stile “Jumanji” dei personaggi giocati da altre persone:

C’è questi stigma relativo al fatto che sia una cosa solo per nerd. Ma c’è davvero qualcosa di più grande e cinematografico, Nel momento in cui è uscito un nuovo film di Jumanji ci siamo detti che non avremmo potuto rifare un film con quelle dinamiche. Avrebbe ridotto Dungeons & Dragons a un semplice gioco e gli avrebbe anche arrecato un vero e proprio disservizio perché c’è così tanto da esplorare in quel mondo. E parlando di portata all’interno di una storia è complicato fare il tifo per un personaggio che, a conti fatti è solo un avatar giocato da qualcuno che se ne sta al sicuro a casa sua.

Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, la pellicola di John Francis Daley e Jonathan Goldstein interpretata da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis e Hugh Grant basata sull’omonimo gioco di ruolo, sarà nei cinema il 30 marzo del 2023. Di seguito, la sinossi:

Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate. DUNGEONS & DRAGONS: L’ONORE DEI LADRI porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un’avventura divertente e ricca di azione.

Trovate tutte le informazioni nella scheda del film!

FONTE: Variety