Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri, svelata la percentuale su Rottentomatoes

Ha debuttato in anteprima un paio di giorni fa al SXSW Festival, il festival South by Southwest di Austin, in Texas, Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri la pellicola prodotta dalla Paramount e diretta da Jonathan M. Goldstein e John Francis Daley basata sull’omonimo gioco di ruolo.

Vi abbiamo già fatto leggere le prime reazioni e recensioni del film, decisamente positive. Adesso segnaliamo anche la percentuale che, al momento, il blockbuster ha ottenuto su Rottentomatoes. Attualmente, Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri si è assestato all’85% ma con sole venti recensioni prese in esame. È molto probabile che, mano a mano che ci avvicineremo all’uscita, il n umero possa cambiare all’aumentare delle recensioni considerate dall’aggregatore.

Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, la pellicola di John Francis Daley e Jonathan Goldstein interpretata da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis e Hugh Grant basata sull’omonimo gioco di ruolo, sarà nei cinema il 30 marzo del 2023. Di seguito, la sinossi:

Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate. DUNGEONS & DRAGONS: L’ONORE DEI LADRI porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un’avventura divertente e ricca di azione.

