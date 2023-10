Dopo i terribili incendi che hanno colpito la comunità delle Hawaii il mese scorso, Dwayne Johnson il mese scorso ha annunciato l’istituzione di un fondo assieme a Oprah Winfrey a sostegno delle persone colpite.

L’attore ha ricevuto numerose critiche dopo l’annuncio, come spiegato in un video su Instagram:

Quando abbiamo istituito il fondo, ci sono state delle polemiche. Le capisco assolutamente e avrei potuto agire con più tatto. La prossima volta sarò una persona migliore.

Johnson ha aggiunto che capisce che “i soldi non piovono dal cielo, che non crescono sugli alberi e che ci sono tante persone che arrivano a stento a fine mese. Lo capisco, so cosa si prova“.

Ha poi spiegato:

L’ultima cosa che vuoi sentire quando arrivi a stento a fine mese è una persona che ti chiede dei soldi, specialmente quando quella persona ha tanti soldi. Ho capito i miei errori, non ho mai istituito un fondo prima, ma ho appreso la lezione.

Lo scorso mese Johnson e Winfrey hanno annunciato la creazione del People’s Fund of Maui invitando la gente a donare a sostegno delle comunità colpite e contribuendo ognuno con 5 milioni di dollari. Chi aveva perso la casa, avevano spiegato, avrebbe avuto diritto a un assegno mensile di 1200 dollari.

Nel video pubblicato su Instagram Johnson ha spiegato che “migliaia e migliaia di sopravvissuti” hanno cominciato a ricevere la prima mensilità.

