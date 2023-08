Tramite Instragram, Dwayne Johnson ha condiviso un toccante messaggio a sostegno della comunità delle Hawaii – e Maui soprattutto – recentemente colpita da una serie di devastanti incendi che hanno causato la morte di più di 115 persone e un quantitativo incalcolabile di distruzione ambientale e danni economici.

Il video di Dwayne Johnson, che trovate qua sotto, è accompagnato dal seguente testo:

Tutto il mio amore e la mia forza tornano a casa, alle Hawaii, mentre la nostra comunità di Maui sta piangendo, continuando a rimanere così forte nello spirito di resilienza e mana. Siamo uniti. Superiamo gli ostacoli. Questo è ciò che siamo come cultura ed è questo ciò che facciamo come persone.

Grazie a tutti voi in tutto il mondo, che continuate a offrire il vostro sostegno con preghiere incoraggianti, risorse, denaro, forniture di soccorso.

E ai nostri anziani kanaka e ai leader della comunità culturali: vi amo e vi ringrazio per come state guidando le persone. Ci guidate mentre ci ancoriamo alla nostra missione di assicurare che, anche a seguito di distruzioni e dispiaceri così devastanti, la nostra terra hawaiiana rimanga per sempre nelle mani del nostro popolo polinesiano.

Siamo uno. Vi amo e ci vedremo presto di persona.

Rimanete forti, dj ❤️