L’insuccesso al botteghino di Black Adam lo scorso autunno è avvenuto esattamente mentre James Gunn e Peter Safran si insediavano come presidenti dei neonati DC Studios.

In un estratto dallo show Hart to Heart su Peacock, Kevin Hart ha chiesto al protagonista Dwayne Johnson di dare una lettura a bocce ferme su quanto accaduto e sulle motivazioni per cui il suo film non è stato il trampolino di lancio per un nuovo franchise come invece inizialmente sembrava:

Penso che Black Adam sia rimasto intrappolato nel vortice della nuova leadership. […] Penso sia uno di quei film che sono rimasti impigliati nelle maglie di questo cambiamento di leadership. All’epoca stavamo creando il film, lo sviluppavamo, lo abbiamo girato, siamo rimasti bloccati un po’ dal Covid… Ogni volta che in un’azienda, una società quotata in borsa, si cambia così tante volte la leadership, vi saranno nuove persone che prenderanno decisioni creative e finanziarie con cui potresti non essere d’accordo, perché hanno una filosofia diversa dalla tua. Penso che Black Adam sia uno di quei film rimasti intrappolati nelle maglie di questo cambiamento di leadership. E questo rimarrà sempre uno dei, uno dei più grandi misteri, penso, non solo per me e per i nostri fan, ma anche in tutto il nostro settore. È stata una domanda che si sono fatti anche a Wall Street, a Hollywood… Si sono chiesti tutti come mai, nonostante il miglior esordio al box-office della mia carriera (ok, non c’era la Cina, ma avrebbe aggiunto forse solo 100 o 200 milioni di dollari), nonostante si stesse lanciando un nuovo supereroe con l’obiettivo di creare un nuovo franchise, nonostante si fosse riusciti a riportare sullo schermo Henry Cavill come Superman… Inoltre, abbiamo creato un nuovo portfolio di supereroi molto diversificato…

[…] Come persone orientate agli affari, tu e io, che pensiamo sempre ‘bisogna mettere il pubblico davanti a tutto’, sì guardiamo e rispettiamo il risultato economico, ma pensiamo anche all’opportunità e alla creazione di opportunità e di cose originali e nuove per il nostro pubblico – che è il nostro vero boss. Quando ci si rende conto che le cose non vengono prese in considerazione da questa prospettiva, le cose si complicano un po’ per ragazzi come te e me…