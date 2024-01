Qualche giorno fa abbiamo scoperto che Dwayne Johnson interpreterà “il ruolo più drammatico della sua carriera” visto che sarà il protagonista di The Smashing Machine, il debutto alla regia in solitaria di Benny Safdie, co-regista di Diamanti grezzi con Adam Sandler.

Durante un’intervista con Variety, l’attore ha parlato del progetto e delle sue ambizioni:

Benny [Safdie] ama creare, e continua a spingersi oltre i limiti con storie crude e vere, con personaggi autentici e a volte scomodi e spiazzanti. Sono in un punto della mia carriera in cui voglio mettermi alla prova come mai fatto prima. Sono in un punto della mia carriera in cui voglio girare film che contino qualcosa, che esplorino l’umanità, i sacrifici e il dolore.

Voglio chiarire che questo non è un addio ai film colossali per tutta la famiglia, adoro realizzarli e li ritengo di enorme valore e importanza… ma ogni cosa ha il suo tempo e il suo posto. In questo momento della mia carriera voglio di più. E non intendo altri incassi. Voglio più umanità, ed ecco perché Benny Safdie è il collega collaborativo e affamato perfetto per me.