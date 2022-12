Dwayne Johnson smentisce di aver smesso di seguire i social di Black Adam e della Warner

Nelle ultime ore è nato un “piccolo caso” collegato a Dwayne Johnson e i vari social ufficiali di Black Adam e della Warner Bros.

Su Twitter and co alcune testate e profili sul mondo dell’intrattenimento, come ad esempio Pop Crave, hanno scritto che, come conseguenza degli ultimi sconvolgimenti interni alla Warner Bros e al nuovo corso che James Gunn e Peter Safran stanno cercando di dare ai progetti della neonata etichetta DC Studios, Dwayne Johnson aveva smesso di seguire i profili social tanto di Black Adam quanto della major che ha prodotto il cinecomic citato.

In realtà, come potete verificare voi stessi su Twitter ad esempio, la cosa non corrisponde assolutamente alla verità.

La star segue regolarmente sia il profilo di Black Adam che quello della Warner Bros:

Probabilmente, come ha fatto capire chiaramente lo stesso Dwayne Johnson in un paio di Tweet, tutto nasce dal fatto che lui non ha mai seguito, su Instagram, né il profilo di Black Adam né quello della Warner e così c’è chi ha pensato che la loro assenza dall’elenco dei suoi follow fosse, in realtà, dovuta a un unfollow:

100% not true

Never followed either account on IG. — Dwayne Johnson (@TheRock) December 17, 2022

We’re always good bro. Insanely toxic time and culture. On a positive note tell your mama I said hi!! 😊👊🏾 — Dwayne Johnson (@TheRock) December 17, 2022

Detto questo, alla luce della recente estromissione di Henry Cavill dal ruolo di Superman (ECCO TUTTI I DETTAGLI) restiamo in attesa di una qualche dichiarazione ufficiale in materia da parte di The Rock e del suo team considerati i tanti sforzi fatti – e non del tutto ripagati dal box office – tanto per portare sul grande schermo Black Adam quanto per riavere l’attore inglese nei panni dell’Uomo d’Acciaio.

Il protagonista e produttore di Black Adam ha difatti visto disfarsi il suo piano per far incontrare i due supereroi in un film, e l’impressione è che il suo futuro nei DC Studios non sia roseo.

Chiaramente vi terremo aggiornati sugli sviluppi…

