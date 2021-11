Questa estate, abbiamo appreso, grazie alle dichiarazioni del socio diHiram Garcia, che la star ha chiuso con la saga di, ma non con quella di ECCO TUTTI I DETTAGLI ).

L’attivissimo The Rock, prima o poi, potrebbe tornare a recitare nella saga spin-off di Fast & Furious dove lo abbiamo visto di fianco a Jason Statham. Intanto però, Dwayne Johnson è impegnato nella promozione stampa di Red Notice, l’heist movie prodotto da Netflix dove lo troveremo al fianco di Ryan Reynolds e Gal Gadot e nel corso di una chiacchierata fatta al The Jesse Cagle Show ha spiegato innanzitutto qual è la logica tramite la quale dà priorità ai progetti ai quali dedicarsi e poi di avere un’idea per il sequel proprio di Hobbs & Shaw che ha già comunicato a chi di dovere:

Attualmente mi trovo in un momento della mia carriera – credo che voi potrete apprezzare – in cui, come diciamo internamente alla Seven Bucks, se un progetto incrocia la mia strada deve avere l’effetto Mosé. E con questo intendo che deve effettivamente avere la forza di poter spostare di lato tutti gli altri eventuali progetti. Se è un buon progetto ha questa qualità. Per esempio: Red Notice aveva l’effetto Mosé, Black Adam aveva l’effetto Mosé, Jungle Cruise aveva l’effetto Mosé. Quando si parla di Hobbs & Shaw , che abbiamo amato e che abbiamo amato girare, c’è questa idea di cui ho già parlato con Donna Langley della Universal, il nostro sceneggiatore Chris Morgan e il nostro produttore Hiram Garcia. Ho rivelato quale era – ovviamente non vi dirò di cosa si tratta – ed è stata amata da tutti. Posso dire che sarebbe l’antitesi di quello che sono generalmente i film di Fast & Furious che continuano ad andare avanti e avanti e avanti e che sarebbe la quintessenza dei film film Hobbes. Senza rivelare nulla: guardereste un uomo che se ne va al tramonto. Donna ha amato la mia pitch, alla Universal sono partner meravigliosi, ma ho sottolineato che “C’è un’opportunità qua, andare un po’ controcorrente e sconvolgere un po’ le cose, creare un film, all’interno del mondo di Fast & Furious, che è inaspettato, per cui la gente direbbe “Oh, wow, grazie per averlo fatto!”. Vedremo. Ma un Hobbs come quello avrebbe chiaramente l’effetto Mosé.