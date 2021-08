Che la partecipazione dial franchise difosse storia vecchia, l’ha fatto capire lo stessoun paio di settimane fa. In una chiacchierata fatta con l’Hollywood Reporter, The Rock aveva commentato le dichiarazioni rilasciate da Vin Diesel sulle pagine di Men’s Health. Parole con cui Diesel motivava il clima di tensione sul set dell’ottavo film spiegando che non era convinto della prova recitativa del collega.

La star del nuovo film Disney Jungle Cruise diceva, senza tanti giri di parole, che non avrebbe partecipato ai nuovi capitoli della saga:

Ho riso, ho riso di gusto, credo che abbia fatto ridere tutti e non dico altro. Auguro loro ogni bene, sia con Fast 9 che con Fast 10 e Fast 11 e il resto dei film di Fast & Furious che gireranno senza di me.

Ora il socio di The Rock presso la Seven Bucks Productions, Hiram Garcia, interviene su Collider contestualizzando meglio il tutto: la star ha sì chiuso con la saga principale, quella di Fast & Furious, ma non con quella dello spin-off dedicato ai personaggi di Hobbs & Shaw.

Al momento stiamo cercando di capire come sarà il sequel, ma abbiamo delle idee davvero grandiose. Dopo aver girato Fast 8, DJ ha deciso di chiudere con la saga di Fast & Furious per una serie abbastanza evidente di ragioni. Ha augurato loro tutto il meglio e ha spostato la sua attenzione su altre avventure in materia di story telling. Per questo, anche se non comparirà in Fast 10 e 11, la cosa non andrà in alcun modo a interferire con i nostri piani per Hobbs. Ovviamente questi personaggi esistono tutti nello stesso universo e amiamo sapere che il franchise sia prospero e di successo. È solo che abbiamo dei piani molto specifici per il personaggio di Hobbs e penso proprio che i fan apprezzeranno. Stiamo lavorando per ottenere qualcosa di unico e fresco e lo studio è ansiosi di vederci al lavoro il prima possibile.

