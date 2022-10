Dwayne Johnson torna a riflettere su quando gli dissero che The Rock non avrebbe sfondato a Hollywood

In una nuova intervista con Good Morning America, Dwayne Johnson ha riflettuto sulle origini della sua carriera di attore dopo esser diventato celebre al mondo come The Rock.

L’attore ha spiegato di aver pensato molto al passato per dare sostanza alla sua interpretazione in Black Adam:

Ho pensato molto [durante le riprese di Black Adam] a quando mi sono sentito davvero bloccato e quasi incatenato. La gente mi diceva: “Devi fare questo, devi fare quello“. Quando sono arrivato a Hollywood, molte lune fa, le più grandi star in circolazione all’epoca erano George Clooney, Johnny Depp e Will Smith. All’epoca, fuori dal mondo del pro wrestling, mi dissero che se avessi voluto diventare una star non avrei dovuto chiamarmi The Rock. “Non parlare di wrestling, perdi peso, mettiti a dieta, sei troppo grosso, non andare così tanto in palestra”.

Mi dissero un sacco di cose simili, e quando non hai esperienza te le bevi. Ascoltai quei consigli per un paio d’anni prima di dire: “Basta così. Voglio essere me stesso, e se fallirò, fallirò senza negare la mia identità“.