Da un po’ di tempo,, attore diventato noto grazie alla sua partecipazione alla serie TV di Teen Wolf e al franchise di Maze Runner, viene accostato al ruolo dianche se il diretto interessato ha già smentito temp fa (via Screen rant ) il suo coinvolgimento in un progetto DC Comics che prevede l’apparizione del personaggio in questione.

Ora dalle pagine dell’Hollywood Reporter (via Screen Rant), l’attore è tornato sulla questione ribabendo la smentita e specificando peraltro che i cinecomic non sono una tipologia di film adatta a lui.

Ecco le parole di Dylan O’Brien:

Nella maniera in cui mi approccio alla mia carriera, non penso che gioverebbe a quello che voglio fare né penso che si tratti di qualcosa d’interessante per me. Perché non dovrebbe essermi concesso di non essere interessato a queste cose? Non fanno per me e non sono questi i lavori che m’interessa fare per arricchire la mia carriera. Ma va anche detto che non sono prevenuto verso nulla. Mi divertirei e tutto. Ma bisogna anche ricordare, e mi pare che la gente non rifletta abbastanza su ciò, che si tratta d’importanti scelte di vita, che prevedono un grande e duraturo impegno. Ci sono davvero tante questioni. E hai ragione, ormai fa parte del gioco e io stesso non riesco a crederci di quanto se ne parli. Anche quando mi limito a rispondere onestamente la gente comincia a dire “Wow, è divertente osservarlo mentre mente, sarà sicuramente Nightwing!”. E mi viene da ridere perché mi pare una roba folle. Io stesso non so nulla perché non c’è nulla di vero. Però sono dinamiche divertenti che, peraltro, accadono solo con queste robe di supereroi.