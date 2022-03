È stata una decisione difficile. C’era molto da tenere in considerazione. Amo molto lo show: è stato il primo progetto che ho realizzato e ci sono tante persone a cui tengo molto. Era qualcosa che stavo cercando di far funzionare, ma è accaduto tutto davvero velocemente.

ha svelato il motivo per cui non sarà presente nel cast del film diche verrà prodotto per Paramount+. L’attore, che nello show di MTV interpretava, ha spiegato in un’intervista rilasciata a Variety:

Dylan ha proseguito spiegando:

Non sapevamo realmente che stava per essere realizzato e poi ci hanno presi un po’ alla sprovvista, che va bene perché amiamo tutti lo show. Stavamo cercando di capire come poter essere coinvolto.

O’Brien ha però confermato che gli era impossibile trovare lo spazio per il progetto tra i suoi impegni:

Alla fine ho semplicemente deciso che si era interrotto in una situazione positiva per me e volevo lasciare la storia del personaggio in quel modo. Auguro a tutti loro il meglio e lo vedrò non appena sarà disponibile. Spero che sia fantastico, ma non farò parte del cast.

Tra gli assenti nel progetto c’è anche Tyler Hoechlin, tuttavia recentemente le speranze dei fan di rivederlo a Beacon Hills sono state alimentate da Ian Bohen che ha accennato al desiderio di tornare nel mondo della serie creata da Jeff Davis, che ha firmato anche la sceneggiatura del film.

Fonte: Variety