Online, a sorpresa, è arrivato il trailer dedicato al futuro cinematografico dei Marvel Studios che ci regala, finalmente, un primo sguardo aglidi Chloe Zhao.

Il trailer ci mostra anche i titoli e le date di tutti i prossimi film, che vi ricapitoliamo a seguire:

Black Widow : 9 luglio 2021

: 9 luglio 2021 Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli : 3 settembre 2021

: 3 settembre 2021 Gli Eterni : 5 novembre 2021

: 5 novembre 2021 Spider-Man: No Way Home : 17 dicembre 2021

: 17 dicembre 2021 Doctor Strange nel Multiverso della pazzia : 25 marzo 2022

: 25 marzo 2022 Thor: Love and Thunder : 6 maggio 2022

: 6 maggio 2022 Black Panther: Wakanda Forever : 8 luglio 2022

: 8 luglio 2022 The Marvels (Captain Marvel 2): 11 novembre 2022

(Captain Marvel 2): 11 novembre 2022 Ant-Man and the Wasp: Quantumania : 17 febbraio 2023

: 17 febbraio 2023 Guardiani della Galassia Vol. 3: 5 maggio 2023

I Fantastici Quattro, a cui Jon Watts lavorerà dopo che avrà concluso la post-produzione di Spider-Man: No Way Home, appare alla fine del video senza data d’uscita. Ricordiamo che i Marvel Studios hanno già fissato due date per altri due progetti non annunciati, il 28 luglio 2023 e il 3 novembre 2023: una delle due potrebbe essere dedicata a Blade.

LEGGI ANCHE – Gli Eterni, le descrizioni dei personaggi

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

L’uscita è prevista per novembre 2021.

Cosa ne pensate ? Ditecelo nei commenti o sul forum!