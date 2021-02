ha condiviso, su Instagram, un po’ di scatti relativi alla sua unica giornata di lavoro insieme ai Daft Punk, il duo parigino formatosi nel 1993 composto da

Il regista inglese, nel 2014, era stato scelto da Pharrell Williams per dirigere il video del brano Gust of Wind in cui i due robot francesi erano, a loro modo, presenti. Pharrell, lo ricordiamo, aveva partecipato a due singoli di Random Access Memories dei Daft Punk, Get Lucky e Lose Yourself to Dance. Arriviamo ora a Edgar Wright che, nel condividere delle foto di lavorazione del video su Instagram, racconta il retroscena di questa – doppia – collaborazione.

La notizia triste e sorprendente della settimana è, forse, l’au revoir per ora ai Daft Punk che mi ha costretto, ancora una volta, a una gloriosa maratona di tutta la loro musica. Non vedo l’ora di scoprire quello che Thomas e Guy-Manuel faranno prossimamente con la musica o con quello che vogliono. Sono sempre curioso di quello che fanno, insieme o separatamente. Ho avuto una breve, ma gloriosa, interazione con loro quando, nel 2014, ho diretto il video di Pharrell Gust of Wind. I Daft Punk erano ospiti della canzone ed era mio compito trovare una maniera per inserirli nel video dal momento che non potevano partecipare alla sessione principale delle riprese. E così ho suggerito che fossero presenti con delle teste giganti in stile Zardoz, teste che mio fratello Oscar aveva abbozzato come concept di cui poi abbiamo realizzato le sculture in miniatura per le riprese sulle montagne Tehachapi. Poi li ho voluti per una singola ripresa davanti al green screen che li avrebbe trasformati in creature interstellari alla fine del video. Ed ho avuto il raro piacere di dirigere i robot, per una mattinata intera, presso i Jim Henson Studios

Ecco, a seguire, il video di Pharrell diretto da Edgar Wright con la fugace apparizione dei Daft Punk.

