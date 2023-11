Warner Music Group (via Variety) ha annunciato la collaborazione con gli eredi di Édith Piaf per realizzare Edith, biopic di 90 minuti sulla vita della celebre cantante, che sarà ambientato a Parigi e a New York tra gli anni ’20 e gli anni ’60. Il film sarà narrato da una copia della voce della Piaf generata dall’intelligenza artificiale con l’obiettivo di “svelare aspetti della sua vita finora sconosciuti“.

Ecco la dichiarazione dei produttori:

L’animazione offrirà una visione moderna della sua storia, mentre l’inclusione di filmati d’archivio, spettacoli teatrali e televisivi, filmati privati e interviste televisive forniranno al pubblico uno sguardo autentico sui momenti significativi della vita della Piaf.

Edith si basa su un’idea originale di Julie Veille ed è scritto da quest’ultima con Gilles Marliac. Warner Music Entertainment sta collaborando con la casa di produzione Seriously Happy per sviluppare il biopic. Secondo la Warner Music, la tecnologia AI, partendo da centinaia di clip vocali e immagini della Piaf – alcune delle quali risalgono a più di 80 anni fa – consentirà di “far rivivere la sua particolare voce e immagine per migliorare ulteriormente l’autenticità e l’impatto emotivo della sua storia“. Nel film saranno utilizzate registrazioni delle sue canzoni originali, tra cui successi iconici come “La Vie en rose” e “Non, je ne regrette rien”.

Veille ha dichiarato:

È stato un grande privilegio lavorare a fianco degli eredi di Edith per contribuire a portare la sua storia nel 21° secolo. Durante la creazione del film, ci siamo chiesti: “Se Edith fosse ancora tra noi, quali messaggi vorrebbe trasmettere alle nuove generazioni?” La sua storia è una storia di incredibile resilienza, di superamento delle lotte e di sfida alle norme sociali per raggiungere la grandezza – ed è rilevante oggi come allora. Il nostro obiettivo è quello di utilizzare i più recenti progressi dell’animazione e della tecnologia per portare questa storia senza tempo al pubblico di tutte le età.

Rilasciata inoltre una prima immagine promozionale del progetto:

Nata nel 1915 a Parigi e scomparsa a Grasse nel 1963, Édith Piaf viene oggi considerata la più grande cantautrice francese di tutti i tempi. Nel 2007 le era stato dedicato un biopic, dal titolo La vie en rose, dove a interpretarla era Marion Cotillard.

Ricordiamo che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale è stato uno dei principali temi nelle trattative sindacali che hanno portato ai recenti scioperi a Hollywood: in questi giorni i membri della SAG-AFTRA stanno votando il nuovo contratto collettivo nel quale viene circoscritto proprio l’utilizzo di questa tecnologia sugli attori.

FONTE: Variety

