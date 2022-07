Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter Amazon Studios avrebbe acquisito i diritti per realizzare una trasposizione di Eight Billion Genies, fumetto firmato da Charles Soule e Ryan Browne.

LEGGI – Film da vedere su Amazon Prime Video

Non c’è ancora nessun regista contattato per il progetto, anche se sappiamo che Charles Soule e Ryan Browne figureranno come produttori esecutivi.

La serie limitata del fumetto da 8 numeri si basa su una premessa molto semplice: e se ogni persona sul pianeta avesse un genio personale e un desiderio da esprimere? In pochi secondi il mondo si trasforma per sempre, ma non in un paradiso.

Cosa ne pensate di questo progetto? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!