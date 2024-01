Era il 2022 quando abbiamo appreso che Jonás Cuarón, lo sceneggiatore e regista messicano figlio di Alfonso Cuaròn, era stato scelto dalla Sony Pictures per dirigere l’adattamento cinematografico di El Muerto con protagonista Bad Bunny, rapper, cantautore e produttore discografico portoricano.

Il regista di Desierto (2015) avrebbe dovuto lavorare su una sceneggiatura di Gareth Dunnet-Alcocer, sceneggiatore del film di Blue Beetle della Warner Bros. Pictures, per portare il film al cinema il 12 gennaio 2024.

Il progetto non si è mai effettivamente materializzato negli ultimi anni, fino ad arrivare – allo scorso settembre – all’abbandono del protagonista per motivi non chiari.

Fino ad oggi le sorti del film erano ignote, ma in un articolo di Variety incentrato su tutto l’universo della Sony c’è un passaggio proprio dedicato a El Muerto in cui si spiega che il film è tornato alla fase di sviluppo alla luce del forfait di Bad Bunny. L’abbandono dell’attore e cantante, spiega il sito, si è reso necessario per le revisioni alla sceneggiatura e per il tour in conflitto con il programma di produzione.

Noto come Juan-Carlos Sanchez, El Muerto è un wrestler dotato di super poteri che nei fumetti combatte contro Spider-Man, anche se alla fine i due fanno squadra per abbattere la nemesi di El Muerto, ovvero El Dorado.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

Classifiche consigliate