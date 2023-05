Nel corso di un’intervista con Comicbook, Peter Sohn ha parlato di Elemental, il nuovo film targato Pixar che sarà nei cinema americani il 16 giugno e il 21 giugno in Italia.

Il regista ha prima di tutto parlato della genesi del film: “Quando ho iniziato a parlare di questo progetto, ho fatto riferimento a casi e situazioni divertenti personali. A me ad esempio piace tantissimo il cibo piccante, perciò non sarebbe stato divertente se il cibo del Fuoco fosse stato tutto piccante?“.

Ha poi parlato del suo desiderio di non associare gli elementi a una cultura specifica: “Quando hanno cominciato a chiedere: “Oh, sono asiatici?” o “L’Aria rappresenta questa cultura?” ho detto: “No, non deve essere così”. Mi sono reso conto del fatto che gli elementi dovessero essere universali, perciò il mio obiettivo è stato prendere l’elemento in sé e partire da lì per creare una cultura“.

Ha poi aggiunto: “Se esageri con certi tratti, finisci per creare qualcosa di alieno, perciò c’è bisogno di qualcosa per tenere i piedi per terra. La cosa importante è stata quindi conferire agli elementi valori di culture che conosciamo, ma senza puntare direttamente a una cultura specifica”.

Elemental è diretto da Peter Sohn e prodotto da Denise Ream p.g.a., mentre Pete Docter è il produttore esecutivo. La sceneggiatura è di John Hoberg & Kat Likkel e Brenda Hsueh, con un soggetto di Sohn, Hoberg & Likkel e Hsueh. La colonna sonora originale del film è stata composta e diretta da Thomas Newman.

