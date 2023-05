In occasione di un’ospitata al podcast di Josh Horowitz “Happy Sad Confused”, Elle Fanning ha raccontato un aneddoto su un ruolo mancato.

L’attrice ha spiegato di non esser stata presa in considerazione per un franchise cinematografico a causa della “poca” popolarità sui social.

“Una volta non ho avuto una parte per un progetto grosso perché – magari non è stato questo il motivo, ma mi è stato detto così – non avevo abbastanza follower su Instagram” ha spiegato l’attrice che al momento conta 6,2 milioni di seguaci.

“Non è una cosa in cui credo, quando si parla di ottenere un ruolo” ha aggiunto.

Ha inoltre svelato di non sentire l’esigenza di entrare in un grande franchise: “Non la penso così, no. Per alcune persone sono importanti, ma non hai la certezza che possano funzionare, quindi possono essere spaventosi”.

