Nel suo libro Pageboy, Elliot Page è tornato a parlare delle difficoltà affrontate sul set di Inception, il film di Christopher Nolan in cui condivideva la scena con Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Marion Cotillard e Joseph Gordon-Levitt.

“Sulla schiena spuntarono delle eruzioni cutanee durante le riprese di Inception, quando avevo 22 anni” ha raccontato l’attore. “Nonostante fossero tutti così gentili, mi sentivo fuori posto. In un cast pieno di uomini cis, non capisco in che ruolo mi fossi trovato“.

Ha poi aggiunto: “Per le prime due settimane di riprese scherzavo che sarei stato sostituito da Keira Knightley, e giustamente“.

L’attore sviluppò l’herpes zoster (anche noto come fuoco di sant’Antonio) a causa del forte stress: “Era un segnale di quanto il mio corpo fosse sotto stress visto che non riuscivo a comunicarlo a parole“.

Fonte: Insider

