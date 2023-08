Durante un’intervista con The Times condotta prima dello sciopero SAG-AFTRA, Austin Butler è tornato a parlare della sua esperienza sul set di Elvis.

Nel corso della chiacchierata, l’attore ha svelato il consiglio offertogli dal collega Tom Hanks dopo che ha dovuto imbarcarsi in progetto di così tanta ambizione come il film biografico diretto da Baz Luhrmann:

Hanks mi disse: ‘Ti sei immerso così profondamente in Elvis che, per la tua salute mentale, sarebbe saggio tuffarti in qualcos’altro immediatamente. Se salti dal treno e basta, ti ritrovi con un colpo di frusta emotivo. E sai… c’è un film che sto producendo… [ride].