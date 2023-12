Magari, inizialmente, la mossa fatta dalla Warner di piazzare la release di Barbie nello stesso giorno di Oppenheimer, sarà anche stata una sorta di “ripicca” nei confronti di Christopher Nolan, che aveva scelto di produrre il film insieme alla Universal dopo 20 anni di collaborazione con Warner appunto, e magari l’acclamato regista britannico potrebbe anche essersi indispettito davvero per la cosa, ma poi sappiamo tutti come è andata a finire col cosiddetto Barbenheimer. Entrambe le pellicole hanno avuto un successo strepitoso, sia di critica che di pubblico, dando il via a un fenomeno senza pari.

Un fenomeno di cui c’è ancora bisogno secondo una delle interpreti di Oppenheimer, ovvero Emily Blunt.

Intervistata da The Playlist la star ha spiegato:

Dobbiamo farlo accadere di nuovo. Dobbiamo perché guarda cosa ha fatto per il cinema. Guarda cosa ha fatto per le persone. È stata una cosa gioiosa e una vera celebrazione della varietà dei film disponibili da vedere al cinema. E poi perché devono essere messi uno contro l’altro? Basta andarli a vedere entrambi. Voglio che accada sempre di più. È fantastico.

