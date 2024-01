Emma Stone ha ricevuto il Desert Palm Achievement Award come migliore attrice ai Palm Springs Film Awards per il suo ruolo in Povere creature, e ha approfittato del suo discorso per riflettere sulla sua carriera.

L’attrice ha ammesso di provare immensa gratitudine, soprattutto alla luce di quello che le dissero all’inizio della sua carriera:

Sono grata di poter continuare a provare cose nuove e di avere l’occasione di compiere scelte in questo lavoro perché so quanto raro possa essere scegliere ciò che vuoi fare o con chi vuoi lavorare. Non ho mai avuto questo certezze perché quando arrivai a Los Angeles per la prima volta, partecipai a uno di quegli incontri generali a cui a volte ti mandano e un dirigente mi disse che per gli attori [di questo mondo] si trattava di una maratona, non di uno scatto veloce. Per noi donne, invece, non c’era alcuna maratona da correre. Parliamo di 20 anni fa, intanto ho capito che quel consiglio è spazzatura assoluta, perché le donne che ammiro in questa industria, molte delle quali sono qui oggi, hanno dimostrato con il tempo che la vita e il lavoro diventano sempre più interessanti e soddisfacenti.

(WATCH) ‘Poor Things’ star Emma Stone accepts the Desert Palm Achievement, Actress award at #PSIFF2024 pic.twitter.com/oKMK6WNxLe — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 5, 2024

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Vi ricordiamo che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: THR

Classifiche consigliate