Deadline riporta in esclusiva che Emma Stone è in trattative per recitare in un film senza titolo per la Universal Pictures diretto da Dave McCary, suo marito.

Del film si sa ancora praticamente nulla, se non che è stato scritto da Patrick Kang e Michael Levin, produttori di Young Rock.

Shawn Levy, Dan Cohen e Dan Levine saranno produttori attraverso la casa di produzione 21 Laps assieme a Michael H. Weber. Stone, McCary e Ali Herting sono in trattative per figurare come produttori attraverso la Fruit Tree.

Prossimamente vedremo Emma Stone in Kinds of Kindness, che sarà presentato a Cannes.

McCary ha di recente prodotto A Real Pain per la Searchlight, Problemista per la A24 e ha curato la produzione esecutiva di The Curse. In passato ha diretto Brigsby Bear ed è stato sceneggiatore e regista del SNL per cinque stagioni.

