è tornato a parlare del successo della colonna sonora di, frutto di una collaborazione con Germaine Franco, e nello specifico del pezzo “Non si nomina Bruno“.

Durante un’intervista con People, Miranda ha svelato che in realtà c’è qualcuno che ne ha già abbastanza della canzone, suo figlio:

Un giorno mio figlio è tornato da scuola e ha detto: “Papà, a scuola tutti la cantano”. È fiero, ma al contempo pensa: “Va bene, adesso basta” perché ricordate, la prima volta che ha ascoltato la canzone è stato a maggio. Ne ha abbastanza oramai.

Ha poi aggiunto, sulla canzone che ha avuto più successo:

Mi sorprende che sia “Bruno”. Credo si tratti del mio “Send in the Clowns”, il successo più grande del compianto Stephen Sondheim, avvenuto un po’ a caso dopo un’incredibile carriera con musica rivoluzionaria. Ma mi va bene così!

Ricordiamo che la colonna sonora originale è arrivata in cima alla classifica Billboard 200 degli album: la canzone We Don’t Talk About Bruno (Non si nomina Bruno!) è salita al quinto posto della classifica Hot 100.

