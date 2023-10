Encanto, pellicola Disney uscita nel 2021, ha riscosso un grande successo, riuscendo a vincere un premio Oscar e riuscendo a raggiungere addirittura i numeri di Let it go di Frozen per quello che riguarda la canzone We don’t talk about Bruno. Sembra legittimo dunque aspettarsi che un film di così grande successo non resti un caso isolato.

Recentemente Yvette Merino, una delle produttrici del cartone animato, parlando con The Direct ha ammesso che esistono dei piani per un franchise:

Siamo così impressionati dalle reazioni e da come Encanto si è connesso con così tante persone. Continuiamo a cercare diversi modi per tenere quel mondo in vita. So che hanno suggerito qualcosa sulla possibilità che Encanto faccia parte di uno dei parchi. Amiamo quell’idea.

Aggiunge:

Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri amici del reparto editoria e prodotti di consumo, ma non ho ancora nulla di ufficiale da dirvi.

A quanto pare possiamo essere sufficientemente certi che la magia di Encanto continuerà nei parchi divertimento e nel merchandising, ma di nuovi film non si è parlato.

