Oggi 25 marzo arriva insu Disney Plus, il capitolo inedito della popolarissima saga d’animazione creata dalla Blue Sky, ben noto studio d’animazione che, purtroppo, non ha resistito all’acquisizione della 20Th Century Fox fatta dalla Disney ed è stato chiuso.

L’era glaciale – Le avventure di Buck è il primo film del franchise a esordire direttamente in streaming su Disney Plus. Gli altri cinque episodi, usciti in un lasso di tempo che va dal 2002 al 2016, sono chiaramente arrivati solo al cinema distribuiti dalla fu 20Th Century Fox. I cinque film hanno avuto un budget produttivo di 430 milioni di dollari generando un box office da 3 miliardi e 206 milioni di dollari (fonte: The Numbers).

In occasione del debutto in streaming su Disney Plus di L’era glaciale – Le avventure di Buck, la divisione nazionale della Casa di Topolino ha pubblicato su YouTube delle interviste in cui Claudio Bisio e Leo Gullotta raccontano com’è stato tornare a doppiare gli iconici Sid e Manny, mentre le new entry Lucia Ocone e Germano Gentile hanno avuto la possibilità di parlare di questa loro prima volta.

Le trovate tutte qua sotto:

A seguire potete leggere la sinossi del film:

L’Era Glaciale: Le Avventure di Buck continua le esilaranti avventure dei mammiferi preistorici più amati dal pubblico. Desiderosi di un po’ di indipendenza dalla loro sorella maggiore Ellie, i fratelli opossum in cerca di emozioni, Crash e Eddie, partono alla ricerca di un posto tutto loro, ma si trovano rapidamente intrappolati in un’enorme caverna sotterranea. Vengono salvati da Buck, il furetto con un occhio solo, amante dell’avventura e della caccia ai dinosauri e insieme dovranno affrontare gli indisciplinati dinosauri che popolano il Mondo Perduto.

