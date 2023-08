L’MPAA, l’organo che si occupa di assegnare un visto censura ai film in uscita negli Stati Uniti, ha preso una decisione su L’esorcista – il credente, primo film della nuova trilogia messa in cantiere da Blumhouse.

Come riportato da Comingsoon, il film come previsto ha ottenuto un divieto ai minori (R), il che implica un divieto assoluto ai minori non accompagnati. Le motivazioni sono “violenza, immagini raccapriccianti, linguaggio forte e riferimenti sessuali“.

L’esorcista: Il credente è diretto da David Gordon Green e arriverà al cinema venerdì 13 ottobre, aprendo un nuovo capitolo.

