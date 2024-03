A inizio anno abbiamo scoperto che David Gordon Green aveva lasciato la regia di The Exorcist: Deceiver, il sequel di L’esorcista: Il credente, così la Universal e la Blumhouse avevano deciso di sospendere lo sviluppo del film mentre cercavano un nuovo regista e rimuovendo il film dal calendario (18 aprile 2025).

Il piano iniziale per L’esorcista era, ricordiamo, che David Gordon Green dovesse dirigere tutta la nuova trilogia, dopo il successo della trilogia sequel di Halloween. Per assicurarsi i diritti del franchise, la Universal aveva sborsato quasi 400 milioni di dollari.

Costato 30 milioni di dollari, L’esorcista: Il credente aveva raccolto “solo” 137 milioni di dollari, una cifra importante ma percepita come una delusione, soprattutto per l’accoglienza critica, cosa che ha indotto lo studio a ripensare il progetto a livello creativo.

Durante una recente intervista con The Direct, il capo della Blumhouse Jason Blum ha in effetti confermato che un altro film si farà, ma che bisognerà aspettare più del previsto: “Realizzeremo sicuramente un altro film dell’Esorcista, ma volevo più tempo per capire che natura avrebbe avuto. E non lo so ancora“.

