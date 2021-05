In attesa di foto ufficiali e il primo attesissimo trailer, gli scatti del merchandise sono l’unica vera novità sul fronte, il cinecomic Marvel diretto da Chloé Zhao.

A seguire, ad esempio, potete ammirare le immagini dei protagonisti tratte dal calendario del 2022:

Blurry look at the Eternals pic.twitter.com/PXPDglQnne — ETERNALS UPDATES (@Eternalsupdate) May 18, 2021

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

L’uscita italiana del cinecomic Marvel è prevista per il 3 novembre 2021.

Cosa ne pensate? Quanto attendete l’ultima fatica di Chloé Zhao? Ditecelo nei commenti o sul forum!