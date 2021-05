Abbiamo già visto come l’operatore avvistato in una sequenza di Eternals non fosse un errore della produzione , ma un vero e proprio personaggio della pellicola di Chloé Zhao.

Oggi scopriamo che si tratta del celebre attore indiano Harish Patel, che ha parlato del ruolo con Pink Villa. Patel interpreta l’assistente di Kingo, una star di Bollywood costantemente ripresa per fini promozionali:

“Qualunque cosa abbiate visto nel teaser rappresenta l’inizio e la fine del mio ruolo” ha commentato l’attore senza sbilanciarsi troppo.

Ha poi raccontato del suo provino a Londra:

Durante la lettura del copione, Richard Madden e Kumail Nanjiani erano seduti alla mia destra e alla mia sinistra. Non avevo visto “Il trono di spade”. Dissi a Kumail che non ero bravo a parlare in inglese e che non conoscevo nessuno dei presenti, immagino l’abbia detto a tutti visto che mi hanno sorriso e sono stati molto gentili.

Get ready to see a very familiar Indian face grace the screen in upcoming #MarvelStudios movie #Eternals! #HarishPatel https://t.co/gurZLdgOjm — Indian Express Entertainment 😷 (@ieEntertainment) May 5, 2021

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

L’uscita italiana è prevista per il 3 novembre 2021.

