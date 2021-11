Kaz: Dimmi se sbaglio, Ryan, ma c’era addirittura un flashback. […] Non voglio dire troppo, ma c’era un collegamento a Thanos [sul pianeta Titano] e a tutto ciò che era successo lì. Ma nella narrazione sembrava troppo un film dentro un film. Volevamo che il pubblico prestasse attenzione agli Eterni, alla loro mitologia, senza perdersi nel dover ricordare ciò che era successo in Endgame. Ryan: Sì, e credo che ci sia ancora altro, questa non è la fine della storia degli Eterni. Esploreremo altre cose, ma farlo in un solo film sarebbe stato fin troppo.

Il produttore Nate Moore ha inoltre parlato con Comicbook.com della decisione di Kingo di abbandonare i suoi compagni per fare ciò che credeva fosse giusto:

Non volevamo prendere la strada scontata di farlo redimere, perché non sarebbe stato sincero da parte sua apparire all’ultimo allo scontro finale. […] Alcuni degli Eterni hanno dovuto scendere in campo e lo perdoneranno, mentre altri non ci riusciranno.

Quanto alla scena di sesso tra Ikaris e Sersi:

Chloé [Zhao} voleva che quel rapporto fosse vero e non troppo infantile. Durante lo sviluppo del film volevamo che gli Eterni fossero più evoluti rispetto alla loro sessualità rispetto a me, te e le commissioni di censura, capite cosa voglio dire? Sarebbe stato poco coerente dire che queste persone trascorrono il tempo a tenersi per mano.

Eternals è arrivato al cinema il 3 novembre.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

