In una chiacchierata fatta con SiriusXM (eccola su YouTube ), la star del Trono di spade Kit Harington ha potuto parlare, brevemente e senza scendere in territorio spoiler, della sua partecipazione a, il film diretto dal premio Oscarche arriverà al cinema dopo

L’attore si è così espresso:

Sono un grande fan dell’Universo Cinematografico della Marvel per cui, quando hanno bussato alla mia porta, è stato un momento davvero emozionante. Non posso scendere nel dettaglio del perché il mio personaggio m’interessi così tanto […] ma quello che m’interessava molto del film era il fatto che fosse diretto da Chloé Zhao. Quando l’ho incontrata sono rimasto così colpito. Il cast era così fenomenale, variegato e diverso. Pareva davvero che ci fosse l’intenzione di dare vita a qualcosa di differente con questo film. Non posso dirvi praticamente nulla del film, ma l’abbiamo girato prima della pandemia. E, finalmente, sta per uscire. È stato un frustrante assistere a tutti i vari rinvii. Ma adesso stiamo per partire e io stesso sto per cominciare a fare un po’ di attività stampa ed è davvero emozionante.

A seguire trovate anche uno spot bootleg catturato durante le Olimpiadi:

A trailer for Chloé Zhao’s #Eternals aired during The Olympics. Starring Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Gil Birmingham, Kit Harington, Salma Hayek, and Angelina Jolie.pic.twitter.com/pii4HAD3fa — Marvel Updates (@UpdatesFile) August 2, 2021

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

Cosa ne pensate? Quanto attendete l’ultima fatica di Chloé Zhao? Ditecelo nei commenti o sul forum!