Chloé ha deciso di toccare il tema della guida dalla prospettiva della maternità… non sono una madre, sono aliena e non posso avere figli. Tuttavia, visto che il personaggio è un uomo nei fumetti e adesso è una donna, invece di limitarci a cambiarne il genere ho proposto [a Zhao] di apportare di qualcosa di specifico legato alla maternità. Perciò li guido nelle cose e verso la nostra missione nel mondo, così come una madre guida i suoi figli.

In una recente intervista pubblicata da Total Film ha parlato del suo personaggio in, Ajax, svelando qualche dettaglio in più a proposito del suo ruolo:

Nella stessa intervista, il giornale ha chiesto ad Angelina Jolie se apparirà in altri progetti Marvel:

Non credo di poterlo dire, ma bel tentativo.

Eternals sarà al cinema il 5 novembre.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

