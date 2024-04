Durante una recente intervista per Who’s Talking to Chris Wallace?, Ethan Hawke è tornato a parlare della sera che perse l’Oscar per il suo ruolo in Training Day di Antoine Fuqua e della frase che gli sussurrò Denzel Washington proprio durante la cerimonia: “Meglio così, è meglio perdere“.

Invitato a spiegare quel commento, Hawke ha spiegato:

Non hai bisogno di un premio per elevare il tuo status, sei tu a elevare lo status di un premio. È così che lui ragiona. […] L’Academy ha più potere se Denzel vince due Oscar, non è lui a guadagnarci qualcosa.

Ethan Hawke è stato candidato quattro volte nel corso della sua carriera: due volte come miglior attore non protagonista (Training Day, Boyhood) e due per la sceneggiatura non originale di Prima del tramonto e Before Midnight.

Quando gli è stato chiesto se avrebbe preferito vincere l’Oscar quella sera, l’attore ha riposto: “No. Cioè, sì, cioè, non lo so“.

Ha poi aggiunto: “Ero agli Oscar accanto a Denzel Washington ed ero candidato assieme a Ian McKellen. Avevo già vinto. Era impossibile per me vederla in un altro modo“.

