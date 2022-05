Evil Dead Rise: secondo Bruce Campbell il film sarà “intenso e molto adulto”

Sono molto elettrizzato, sarà bellissimo e molto intenso, un film di La casa cupo e molto adulto. Non lo definirei la fiera del disgusto, ma sarà bello tosto e incisivo. È un po’ diverso rispetto agli altri La casa e in generale rispetto ad altri horror, segue molto le intenzioni del regista.

In The Art of Evil Dead: The Game, come riporta Bloody Disgusting , ci sono alcune dichiarazioni di Bruce Campbell a proposito di

Ricordiamo che Bruce Campbell, l’interprete di Ash Campbell, non comparirà nella nuova pellicola. Il cast comprende anche Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Gabrielle Echols, Morgan Davies e Nell Fisher.

La pellicola è diretta da Lee Cronin che ha già diretto The Hole in The Ground ed è prodotto da Sam Raimi.